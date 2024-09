Falha permite 'invadir' e controlar remotamente milhões de carros da Kia

No entanto, mesmo que não permita o roubo direto do veículo, as falhas podem criar oportunidades para o roubo do conteúdo de um carro, assédio a motoristas e passageiros e outras preocupações com privacidade e segurança.

A Kia foi avisada pelos pesquisadores, e corrigiu os problemas em seus sistemas em junho segundo comunicado oficial. No entanto, o problema está longe de ser o último da indústria, com o grupo dizendo que vulnerabilidades também estão presentes em modelos de Acura, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Toyota e mais.

