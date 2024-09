Novo T-Cross ganha nota máxima em crash test do Latin NCAP; veja resultados

O T-Cross foi elogiado pelas estruturas de impacto frontais estáveis, com proteção de adequada a boa para adultos em testes dinâmicos de colisão frontal e lateral. O teste de impacto de poste proporcionou proteção marginal para o peito, mesma aferição feita no teste de chicotada cervical.

A proteção de pedestres foi de adequada a boa para a cabeça e na maioria das áreas, mas foi de fraca a ruim para a parte superior da perna. Os três sistemas AEB avaliados alcançaram bons níveis de desempenho.

O Latin NCAP sempre avalia as versões mais básicas dos veículos. O Volkswagen T-Cross foi avaliado de forma voluntária pela montadora.

