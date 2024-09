SUV brasileiro de 7 lugares da Caoa Chery ganha tela gigante e novo visual

A nova motorização substitui o antigo propulsor 1.6 aspirado e chega exclusivamente na versão topo de linha do C3 - rebatizada como You! e que, em setembro de 2024, traz preço sugerido de R$ 99.990.

Essa configuração, além do motor mais forte, traz detalhes como rodas de liga leve, retrovisores externos e teto com acabamento preto brilhante. Por dentro, as mudanças se concentram no volante e nos bancos, que agora têm revestimento de couro sintético.

Tem água nos freios?

Caneta especial permite verificar percentual de água no fluido de freio; umidade compromete eficiência da frenagem Imagem: Reprodução

No quadro Autosserviço, Moraes explica, com a ajuda de um especialista, a importância de manter o fluido de freio em bom estado, por se tratar de um item de segurança indispensável.

O fluido deve ser substituído completamente no prazo indicado no manual do veículo, sempre seguindo a especificação DOT recomendada pelo fabricante do automóvel.