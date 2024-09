Por que é possível fazer 18 km/l com etanol no tanque, mas poucos conseguem

Hoje em dia, é pouco provável abastecer um carro moderno a combustão com etanol e obter média acima de 18 km/l, nem mesmo rodando na estrada. Porém, um consumo tão baixo, em tese, é tecnicamente viável: há 42 anos, a Volkswagen promoveu uma competição entre 520 taxistas em São Paulo ao volante do então novo Gol a etanol e a dupla vencedora cravou nada menos do que 18,32 km/l.

Segundo anúncio publicado em 1982 pela montadora alemã, os participantes do "Torneio de Economia VW Gol a Álcool" percorreram um percurso de 37,2 km, 85% dos quais em vias urbanas. Propaganda à parte, o que impede o combustível derivado da cana-de-açúcar de atingir tamanho rendimento?

Renato Romio, engenheiro do Instituto Mauá de Tecnologia, explica que as exigências de controle de emissões de poluentes e a tecnologia de motores flex, inexistentes no Brasil mais de quatro décadas atrás, são a justificativa. Em média, hoje o álcool tem consumo 30% maior na comparação com a gasolina e no passado esse percentual era de 15%, aproximadamente, diz o especialista.