Só amassado? Preços convidativos de carros podem esconder joias ou roubadas

O impacto não tenha atingido áreas revestidas com material balístico (em caso de veículos blindados), pois o reparo é sempre muito caro de executar

Outros pontos de discussão naturais, segundo Alexandre, são polêmicas como o acionamento do airbag e os casos de colisão traseira. Segundo o especialista, ao contrário do que ocorre com modelos mais antigos e/ou com menores quantidades de eletrônica embarcada, o acionamento do airbag, sozinho, não é mais fator determinante para julgar se o impacto foi tão comprometedor assim ao veículo, tampouco que é motivo para se decretar perda total.

Além disso, explica que outro mito é o de que as batidas traseiras são sempre menos danosas do que as frontais - entre os motivos, estaria o fato de que é no cofre do motor onde está a maior concentração de componentes mecânicos.

No caso, Alexandre explica que partes como o painel traseiro e o assoalho estão mais próximos da carroceria e, por isso, são mais vulneráveis na hora do impacto. Na frente, por sua vez, regiões mais "vitais" para a integridade estrutural do carro ficam melhor isoladas das colisões.

