Radares mais espertos? Por que 'freadinha' nem sempre evita a multa

A maior parte utiliza linhas no chão para aferir em quanto tempo o veículo passou por elas. Se o tempo for menor do que o programado dentro do aparelho, uma foto é disparada. A velocidade é reconhecida pelo dispositivo após realizar um cálculo entre a distância das linhas vs o tempo aferido.

Chances de freada funcionar para escapar da multa são maiores nos que fotografam a placa traseira (e, portanto, são posicionados para que as câmeras fiquem apontadas para o mesmo sentido da via). Isso porque as linhas de aferição ficam posicionadas mais adiante.

Se for um equipamento que fotografa a placa da frente, as linhas ficarão posicionadas antes da máquina. Por conta disso, o motorista precisará avistar o radar com maior antecedência. Muitas vezes, nesses casos, as chances de sucesso da "freadinha" são menores.

Móveis

Radar móvel Imagem: Divulgação

Funciona como se estendesse uma espécie de "faixa" invisível. Quando o carro passa por ela, o aparelho detecta a velocidade.