Rodízio em SP: como evitar multas usando apps como Waze e Google Maps

Em seguida, clique em "placa do veículo" e coloque os dois números finais da placa do seu veículo. Após isso, basta salvar. Desta forma, no dia do rodízio o aplicativo automaticamente irá traçar rotas que fujam de vias onde o tráfego é restrito.

Ainda assim, caso o motorista prefira não inserir a placa do veículo no Waze, o aplicativo reconhecerá áreas de rodízio, sendo possível traçar um caminho que não passe por radares.

Google Maps

Clicando no ícone da conta do Google no canto superior direito, clique em "configurações", selecione "configurações de navegação" e depois "evite multas de rodízio".

Após isso, apenas clique em "salvar seu dia de rodízio" e indique o final de sua placa e o dia da semana de seu rodízio. Depois, basta salvar as opções. Assim, o aplicativo traçará uma rota de acordo com o dia.

Da mesma maneira que o Waze, o motorista também pode escolher não colocar a placa do veículo e apenas trafegar evitando áreas de rodízio, usando o caminho que o aplicativo traça que não passa por radares.