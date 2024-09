Imune a multas? Para que serve e quais os benefícios da placa dourada

Todas as placas deverão conter o código de barras tipo (QR Code) com informações do banco de dados do fabricante da placa e o número de série. O objetivo é controlar a produção, logística, estampagem e instalações da PIV nos respectivos veículos, além da verificação da sua autenticidade.

O QR Code é um item que faz parte da composição da nova placa. A leitura desse código revela um tipo de tabela na qual são visualizadas todas as informações da chapa, tais como a Unidade Federativa (UF), as letras e números da placa, a situação do veículo se está ativa ou inativa, a data e o horário da estampagem.

Significado

Qual o significado das letras da placa Mercosul? A resolução do Contran prevê a substituição do segundo digito numérico por uma letra correspondente. Por exemplo: o algarismo "0" é substituído pela letra "A", por sua vez o número "1" é trocado pelo "B", o "2" dá lugar ao "C", e assim por diante.

A padronização das placas entre os países do Mercosul visa facilitar a fiscalização e integrar a gestão de tráfego, beneficiando cerca de 110 milhões de veículos com um sistema que permite até 450 milhões de combinações.

A padronização começou a tomar forma na década de 1990, mas foi somente em 2014 que o modelo atual foi oficialmente acordado. No Brasil, a transição para o novo modelo começou em 2018, tornando-se obrigatória para novos licenciamentos a partir de janeiro de 2020.