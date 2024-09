Chevrolet Montana tem bom desempenho em crash test; veja resultados

O carro alcançou 79,18% em Proteção do Ocupante Adulto, 71,08% em Proteção do Ocupante Infantil, 44,45% em Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estrada e 65,12% em Sistemas de Assistência à Segurança.

A proteção para os ocupantes adultos no teste de colisão frontal se mostrou boa e adequada. Também houve boa proteção no impacto lateral, mas boa proteção para a cabeça e proteção marginal do tórax no teste de impacto lateral no poste.

A Montana não oferece Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) nem como opcional, o que limitou a pontuação máxima. A proteção para ocupantes infantis foi baixa nos testes devido à decisão da fabricante de posicionar ambos os bonecos voltados para a frente.