Por que você nunca deve comprar carro que sobreviveu a uma enchente

Vamos pensar em algo bem simples, como a pequena placa eletrônica em um botão de vidro elétrico. Um carro de enchente pode estar no presente momento com os vidros elétricos funcionais, portanto o restaurador não vai atuar nisso, mas essa placa que ficou submersa vai oxidando com o tempo e pode apresentar problemas quando o carro já estiver nas mãos de outra pessoa. Multiplique isso para as outras centenas de placas e módulos eletrônicos.

Ou seja, não basta uma boa limpeza e higienização em um carro de enchente. A probabilidade dele apresentar problemas precoces e chatos de serem resolvidos é muito grande. Esse tipo de carro costuma passar de mão em mão várias vezes, pois assim que o atual proprietário se depara com um problema já tenta passar a 'batata quente' para queimar na mão de outra pessoa, que vai fazer o mesmo no futuro.

Outro ponto defendido pelo autor do artigo é o impacto positivo no meio ambiente, por evitar o descarte de um carro que pode voltar a circular. Francamente, quem quer ajudar o meio ambiente com uma bomba na garagem? Será que, diante dessas 'vantagens', ele aproveitou para ficar com um desses veículos?

Portanto, não se engane. Carros de enchente são verdadeiras ciladas que não recomendo para ninguém. Quando se deparar com um que já tenha sido recuperado, não caia na tentação do preço de venda mais barato.

Primeiro porque é provável que esse ganho financeiro será perdido nos reparos dos problemas futuros, e também porque será sempre uma dor de cabeça para repassar para outra pessoa, que vai querer pagar mais barato.

