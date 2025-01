Wolves x Arsenal: Palpites do UOL Apostas | (Premier League - 25/01/25)

Precisando muito pontuar para se distanciar da zona de rebaixamento, apostar que o time da casa consiga como resultado final um empate pode gerar um bom lucro nas apostas. A odd da Stake para o empate é de 4.70 e não é de se ignorar. O Wolverhampton vem de três derrotas consecutivas no Campeonato Inglês e o último empate foi justamente contra outra equipe de Londres.

Desempenho recente do Wolverhampton

A estreia do treinador Vitor Pereira deu resultado imediato, com vitória e empate contra Manchester United e Tottenham, respectivamente. Porém, a sequência foi trágica para a equipe dos wolves e a proximidade com a zona de rebaixamento assusta.

A equipe da casa precisa pontuar para afastar o risco de disputar a segunda divisão inglesa na temporada 2025/26.

❌ Chelsea 3 x 1 Wolverhampton

❌ Newcastle 3 x 0 Wolverhampton

❌ Bristol City 1 x 2 Wolverhampton (Copa da Inglaterra)

❌ Wolverhampton 0 x 3 Nottinham Forest

🟡 Tottenham 2 x 2 Wolverhampton

Provável escalação do Wolverhampton

Enfrentando um dos melhores times da competição, o treinador Vitor Pereira deve manter o esquema com três zagueiros e apostando no contra-ataque para conseguir sair com um resultado positivo.