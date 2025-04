Saint-Étienne x Lyon: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Horário - Ligue 1

Saint-Étienne x Lyon: Veja os palpites, onde assistir e escalações prováveis do jogo entre os verde-brancos e os leões, da Ligue 1, no dia 20 de abril, às 18h45, no Stade Geoffroy-Guichard.

O clássico entre Saint-Étienne e Lyon promete fortes emoções, mas chega em momentos completamente distintos para os dois rivais. Enquanto o Saint-Étienne amarga a 17ª posição na tabela, lutando para evitar o rebaixamento, o Lyon ocupa a 4ª colocação, firme na briga por acesso e com o objetivo de manter o embalo na reta final da temporada.