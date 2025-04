Dortmund x Borussia M’gladbach: Palpite e Onde Assistir - Bundesliga 2025 - 20/04

Borussia Dortmund x Borussia M’gladbach: Palpites do Dia

Palpite 1: Mais de 2.5 gols – Odd de 1.44 na Bet365

Mais de 2.5 gols – Odd de 1.44 na Bet365 Palpite 2: Handicap -1 Dortmund – Odd de 3.50 na Stake

Handicap -1 Dortmund – Odd de 3.50 na Stake Palpite 3: Mais de 3 cartões no jogo – Odd de 1.80 na Esportes da Sorte

Palpite 1: Mais de 2.5 gols

A média de gols nos jogos do Borussia Dortmund fora de casa é de 4.2 por partida, enquanto o M’gladbach apresenta média de 3 gols em seus jogos como mandante. Além disso, 91% dos jogos do M’gladbach e 82% dos jogos do Dortmund na Bundesliga terminaram com mais de 2.5 gols.

Com ataques produtivos e defesas vulneráveis, a tendência é de uma partida com muitos gols. A odd de 1.44 na Bet365 oferece um bom valor para este mercado.