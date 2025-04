Ipswich x Arsenal: Palpite, Onde Assistir, Premier League, 20/04

Palpite 2: Arsenal marca mais de 2.5 gols

A equipe londrina tem sido eficiente no ataque, com destaque para Gabriel Jesus, que marcou cinco gols nos últimos dois jogos. Diante de uma defesa vulnerável como a do Ipswich, que não mantém um clean sheet há 13 jogos, é provável que o Arsenal ultrapasse a marca de 2.5 gols.

Palpite 3: Arsenal vence sem sofrer gols

Apesar de algumas ausências, o Arsenal tem mantido uma defesa sólida, com três clean sheets nos últimos seis jogos. Considerando o ataque ineficaz do Ipswich, que marcou apenas quatro gols nas últimas seis partidas, é razoável apostar em uma vitória do Arsenal sem sofrer gols.

Onde assistir Ipswich x Arsenal ao vivo – 20/04/2025

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).