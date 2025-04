Nice x Angers: Palpite Campeonato Frânces- League 1 - 20/04

Além de conferir onde assistir Nice x Angers ao vivo, você verá as melhores estatísticas para apostar, os palpites mais quentes para Nice x Angers e quais são as prováveis escalações para este confronto importante. Continue a leitura e aproveite os dados.

Nice x Angers – Palpites de Hoje

Palpite 1: Mais de 4.5 cartões – Odd de 1.90 na Bet365

Mais de 4.5 cartões – Odd de 1.90 na Bet365 Palpite 2: Mais de 9.5 escanteios – Odd de 2.10 na Superbet

Mais de 9.5 escanteios – Odd de 2.10 na Superbet Palpite 3: Handicap Asiático: Nice -1 – Odd de 2.00 na Stake

*** As odds são dinâmicas e podem variar. As cotações foram registradas em 15/04, às 11h00.

Palpite 1: Mais de 4.5 cartões

A média de cartões nos jogos do Nice é de 3 por partida, enquanto nos jogos do Angers é de 2 por partida. Considerando a importância do confronto e o histórico disciplinar das equipes, é provável que o número total de cartões ultrapasse 4.5.