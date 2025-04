Empoli x Venezia: Palpite, Onde Assistir e Escalações - 20/04

Empoli x Venezia: Veja os palpites e onde assistir o jogo entre os 'Azzurri' e os 'Leoni Alati', da Serie A, na data 20/04/2025 no recinto Carlo Castellani.

Em uma partida crucial na luta contra o rebaixamento, Empoli e Venezia se enfrentam em um duelo direto na parte inferior da tabela. Ambas as equipes somam 24 pontos em 32 jogos, ocupando as últimas posições da competição, com apenas quatro vitórias cada.