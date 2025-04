Union Berlin x Stuttgart Palpite: Onde Assistir, Escalações e Hora - 19/04

Como chega o Stuttgart

Os anfitriões, atualmente na 13ª posição com 34 pontos, vêm de uma sequência positiva, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, o que os ajudou a afastar-se da zona de despromoção. A equipa da capital alemã tem mostrado maior solidez defensiva, embora continue a ter um dos ataques menos produtivos do campeonato, com apenas 26 gols marcados.

Confronto direto entre equipes

Do outro lado, o Stuttgart ocupa o 11º lugar com 40 pontos, mas chega ao jogo numa fase irregular, com três derrotas nos últimos cinco jogos. Apesar disso, a equipa tem um dos ataques mais eficazes entre os clubes da parte inferior da tabela, com 52 gols marcados.

Union Berlin x Stuttgart: Escalações prováveis

Union Berlin