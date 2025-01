Nottingham Forest x Liverpool: Palpites, estatísticas e dicas | 14/01/25

*Atenção: as odds apresentadas foram coletadas no momento de publicação destes palpites. Elas são dinâmicas e podem ser alteradas pelas bets citadas a qualquer momento, aumentando ou diminuindo de valor.

Ainda é cedo para falar de “final antecipada” de Premier League, mas o jogo entre Nottingham Forest x Liverpool, nesta terça-feira, pela 21ª rodada do torneio, tem um gostinho decisivo.

Os Reds, liderados pelo técnico holandes Arne Slot, fazem uma campanha dos sonhos. São 14 vitórias em 19 jogos, 4 empates e somente 1 derrota, justamente para o Nottingham Forest, no primeiro turno.

O clube tem 6 pontos de vantagem na liderança e um jogo a menos, o que o credencia ao título, especialmente se ganhar aqui: abriria 9 do Nottingham (terceiro lugar) com 1 jogo a menos.

Do outro lado, o Nottingham Forest faz uma campanha dos sonhos. O time vem em 3º lugar na tabela, empatado com o Arsenal (2º) e quer ganhar aqui para segurar a arrancada do Liverpool e se aproximar do topo.

Nossos palpites para o duelo levam em consideração o momento e estilo de jogo de ambas as equipes, além das estatísticas que elas construíram na temporada até aqui. Siga a leitura para saber todos os detalhes antes de apostar!