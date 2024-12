Bahia x Atlético-GO: Palpites, estatísticas e escalações | 08/12/2024

Foram 11 triunfos do Bahia, 8 empates e 6 vitórias do Atlético Goianiense. Jogando com o mando de campo, a vantagem do tricolor baiano é maior ainda. Com 13 partidas disputas, 7 triunfos, 4 empates e apenas duas vitórias do Atlético-GO

Contudo, o Bahia não tem conseguido vida fácil contra o Dragão. Nos últimos dez jogos entre as equipes, o tricolor só venceu duas vezes, com a última vitória em 2017, jogo em que marcou a maior vitória da equipe, com um placar de 3x0.

Quando o assunto é gol, o confronto entre as equipes têm um número alto de bolas na rede. O Bahia marcou em 32 oportunidades no confronto, o que dá uma média de 1.28 gols por jogo. Já o Dragão fez 24 gols, quase 1 gol por jogo, com média de 0.96.

Onde assistir Bahia x Atlético-GO - 08/11/2024

A partida entre Bahia x Atlético-GO terá transmissão do canal Premiere (pay per view) para todo o Brasil e através da globoplay na internet.

Serviço