Arsenal x Tottenham (Premier League - 15/01/2025): Palpites do UOL Apostas

O Arsenal chega para o clássico ocupando a segunda posição na Premier League, com 40 pontos, seis a menos que o líder Liverpool. A equipe de Mikel Arteta está, mais uma vez, como séria candidata ao principal título da Inglaterra.

Jogando em casa, um dos nossos palpites para o jogo é que os Gunners devem manter o que vem dando certo na temporada e buscarão pressionar os rivais desde o apito inicial. Nos 9 últimos jogos, o time terminou o 1º tempo à frente do placar em 100% das vezes.

Do outro lado, o Tottenham está na 12ª colocação, com 24 pontos, oito acima do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Os Spurs têm enfrentado dificuldades defensivas nesta temporada, tanto que sofreram 30 gols na Premier League, mas seguem perigosos no ataque com 45 bolas na rede (o segundo melhor ataque da competição).

Por todo esse contexto, os palpites de Arsenal x Tottenham que compartilhamos são os que mais fazem sentido em nossa análise.