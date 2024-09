Além de ser uma doença, a obesidade é um gatilho para o desenvolvimento de diversas outras condições, como problemas cardiovasculares (hipertensão, infarto, AVC), diabetes, vários tipos de câncer, complicações ortopédicas, apneia do sono etc.



Por isso, no painel "Obesidade e outras doenças crônicas", a endocrinologista Cintia Cercato fez questão de desbancar um dos principais mitos relacionados à obesidade: o de que o excesso de peso é inofensivo quando os exames clínicos não mostram outros problemas --como taxas de colesterol, pressão arterial ou glicemia elevadas.



"Algumas coisas chegam antes, outras depois, mas a conta vai chegar", concordou o cardiologista André Feldman. "Por isso, temos que olhar lá para frente."



Para tratar a doença e evitar complicações, os especialistas reforçaram que não é preciso chegar ao "peso normal". Quando muda hábitos e consegue emagrecer um pouco, a pessoa já colhe diversos benefícios à saúde.

O painel teve a participação de Cintia Cercato, endocrinologista do Grupo de Obesidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; André Feldman, cardiologista e doutor em ciências médicas ; Caio Santiago Moisés, médico preceptor da disciplina de endocrinologia e metabologia do HC-FMUSP ; e Bruno Salomão, chef de cozinha e apresentador do canal do YouTube Cansei de Ser Chef.