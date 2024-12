Diminui inflamações e mais: 16 benefícios de comer frutas vermelhas e roxas

Conhecida por seu alto teor de vitamina C, a fruta ajuda na renovação celular e no fortalecimento do sistema imune. Ela também contém cálcio, cobre, cromo, ferro, magnésio, fósforo, manganês, potássio, zinco e vitaminas. E devido à presença do licopeno protege as células contra os danos dos radicais livres, o que previne o envelhecimento precoce. Em 100 g da fruta há 32 kcal.

Cereja

Pequenas e carnudas, as cerejas também possuem grandes quantidades de antioxidantes e vitamina C. Por isso, contribuem para a saúde cardiovascular, combatem inflamações e previnem o envelhecimento precoce. Por ter fibras, ajudam no funcionamento do intestino. A presença de cálcio e fósforo faz bem para os ossos e o potássio ajuda no controle da hipertensão. Em 100 g há cerca de 50 kcal.

Açaí