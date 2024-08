Por que algumas pessoas têm mais cólicas do que outras?

Quando você pensa em cólica, a primeira imagem que provavelmente vem à mente é a de um recém-nascido ou de uma mulher menstruada. Mas a cólica não afeta todos os bebês nem todas as mulheres - e também pode acometer os homens. Afinal, o que faz com que algumas pessoas sofram mais com o incômodo do que outras?

De acordo com a gastroenterologista Lívia Guimarães, há uma série de fatores que estão por trás da cólica. "Quando a gente fala de cólica, estamos falando de um tipo de dor, e a dor é sempre um sinal de inflamação", afirma a especialista, no quinto episódio da décima temporada do Conexão VivaBem.

Guimarães diz que a percepção de dor varia de pessoa para pessoa. Enquanto alguns têm mais sensibilidade a episódios de dor, outros são mais resistentes: "Não significa que aquela pessoa é fresca, mas, sim, que tem uma sensibilidade aumentada e, para ela, aquela dor é muito intensa".