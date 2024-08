Bolsa de água quente alivia mesmo a cólica menstrual? Pode comer chocolate?

As cólicas são espasmos ou contrações involuntárias dos músculos do útero, intestino, estômago ou bexiga, que também podem ter origem nos rins e na vesícula biliar.

A dor afeta principalmente as mulheres e os bebês, mas os homens não estão totalmente livres do incômodo. A prevenção envolve identificar os "gatilhos" do problema para cada pessoa, explicou a gastroenterologista Lívia Guimarães, no quinto episódio da décima temporada do Conexão VivaBem.

Guimarães cita a alimentação saudável como uma das estratégias para aliviar cólicas menstruais. Ela afirma que, nesse caso, a cólica é uma inflamação que ocorre antes da saída do fluxo menstrual e, portanto, uma dieta com alimentos menos inflamatórios poderia ajudar a amenizar o problema.