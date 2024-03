Escute seu corpo: 10 sinais de que pode haver algo errado com sua saúde

Se você tiver tontura, fraqueza, falta de ar e junto frequência cardíaca baixa (bradicardia), pode haver relação com hipotireoidismo, infecções, uso de medicamentos e distúrbios na condução elétrica do coração. Agora, frequência cardíaca alta (taquicardia) e em repouso pode ser sinal de estresse, hipertireoidismo, desidratação, uso de drogas estimulantes ou doença cardíaca.

4. Dor no peito

As causas incluem gases (sobretudo ao se dobrar ou movimentar); ansiedade e estresse (a dor costuma vir acompanhada de respiração rápida, suor, palpitações); espasmos no esôfago (piora ao engolir alimentos ou líquidos); doença pulmonar (piora ao respirar fundo, tossir ou deitar); ou infarto (sensação de peso, aperto ou queimação no peito, por mais de 20 minutos ou sem melhora com repouso, e que irradia para pescoço, braço, mandíbula e dá falta de ar e náuseas).

5. Azia