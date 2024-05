Real vai à final da Champions com virada heroica; reserva faz 2 em 3min

0x1, Davies aos 23' do 2ºT. Um golaço. Kane iniciou ataque em transição com lançamento. O canadense recebeu na ponta, cortou Rüdiger e bateu de pé direito. Bola no ângulo esquerdo indefensável para Lunin.

Gol anulado. O Real chegou ao empate aos 26' em bate-rebate na área. Antes mesmo de a bola entrar, os jogadores do Bayern já reclamavam de falta em Kimmich. As imagens do VAR mostraram empurrão de Nacho no rosto de Kimmich. Após checagem no VAR, o lance foi anulado.

1x1, Joselu aos 43' do 2ºT. Quase perfeito no jogo, Neuer falhou. O goleiro do Bayern rebateu chute aparentemente simples de Vinicius Jr, e Joselu foi oportunista para marcar no rebote.

2x1, Joselu aos 46' do 2ºT. De novo o herói apareceu. Após escanteio, Rüdiger jogou para o meio da área e Joselu mandou para o gol livre, concretizando a virada. O lance inicialmente foi anulado por impedimento. A revisão do VAR viu que tanto na origem quanto na finalização a condição era legal.

Impedimento inexistente. O Bayern chegou a igualar o placar mais uma vez aos 57', mas o lance não valeu por conta de apito precoce de Marciniak, por suposto impedimento. Os jogadores do Real pararam no lance antes de a bola entrar. O replay mostrou, no entanto, que todos os atletas do time alemão estavam em condição legal.

Ficha técnica

Real Madrid 2x1 Bayern de Munique

Competição: jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões

Data: 8 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Cartões: Camavinga (Real Madrid); Thomas Tuchel (Bayern)

Gols: Joselu aos 43' e aos 46' do 2ºT (Real Madrid); Davies aos 23' do 2ºT (Bayern de Munique)