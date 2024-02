Conheça 10 problemas de saúde causados por mosquitos

Um em cada 150 infectados ainda pode desenvolver meningite, encefalite, paralisias e convulsões. No Brasil, é transmitida por mosquitos infectados, sobretudo do gênero Culex (pernilongo).

9. Filariose

É uma doença parasitária crônica, causada pelo verme Wuchereria bancrofti, transmitido pela picada de pernilongos ou muriçocas infectados com larvas do parasita.

Os sintomas incluem inflamação e obstrução dos vasos linfáticos e acúmulo de líquido e inchaço exagerado em membros, seios e bolsa escrotal, caracterizando um quadro de elefantíase, que pode levar à incapacidade, muitas vezes permanente.

10. Dermatite

Imagem: Tharakorn/ iStock

Mosquitos, ao se alimentarem do sangue de suas presas, injetam saliva com várias substâncias (anticoagulantes, anestésicas), que podem provocar reações alérgicas. É comum ocorrer ação irritativa local, com vermelhidão, inchaço, coceira e, em casos mais sérios, manifestações alérgicas em outras partes do corpo e mesmo infecção das lesões.