'Achei que eram gases, mas tive uma torção e meu testículo necrosou'

Ele conta que passou a madrugada mal. "Fiquei rodando em minha casa, gritando de dor sempre que parava ou deitava", diz o estudante, de Recife.

Fiquei bastante preocupado, mas nem imaginava que seria uma torção, na minha cabeça eram apenas gases.

O jovem levou dois dias e meio para procurar ajuda médica. Um dos seus testículos continuava a inchar e a dor aumentava. "Fui à UPA, onde recebi apenas ibuprofeno e fui instruído a voltar no dia seguinte para exames de sangue. No dia seguinte, fiz os exames e marquei uma ultrassonografia com doppler, seguindo o conselho da minha irmã."

Foi durante essa ultrassonografia que o urologista confirmou a torção testicular. Meu testículo esquerdo já estava muito inchado e sem fluxo sanguíneo, enquanto o direito apresentava circulação normal.

O urologista recomendou que o jovem fizesse cirurgia de emergência. "Meu testículo torceu enquanto eu dormia e necrosou."