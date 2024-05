O que acontece no nosso corpo pouco antes e logo depois da morte

Outro objetivo dos cuidados paliativos é conferir dignidade à vida, em todas as suas fases (não só no final dela como se acredita), respeitando valores e preferências de tratamento do paciente e sua família, tais como o desejo de morrer —em casa ou no hospital, com todos os procedimentos que esse ambiente envolve, por exemplo.

O Ministério da Saúde recentemente aprovou a Política Nacional de Cuidados Paliativos no SUS (Res. nº 729, de 7 de dezembro de 2023), mas alguns serviços públicos já oferecem esse tipo de atendimento.

A ANCP possui um atlas com todos eles, que você pode consultar aqui:

https://paliativo.org.br/onde-encontrar-cuidados-paliativos-no-brasil/.

Para quem assiste alguém que está enfermo de uma doença ameaçadora capaz de determinar o final da vida, as emoções podem se alternar entre uma profunda tristeza, ansiedade, medo e até alívio, especialmente quando o óbito ocorre. Ter o apoio de uma equipe para acolher seus sentimentos pode ajudar a reduzir esses desconfortos.

Fontes: Natan Chehter, clínico geral e geriatra membro da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia) e do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André (SP); Vanise Barros Rodrigues da Motta, anestesiologista e paliativista (adulto, pediátrico e perinatal), integra o corpo clínico do HU-UFMA (Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão), que integra a rede da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Viviane Bernardes de Oliveira Chaiben, médica intensivista, chefe do Serviço de Terapia Intensiva do Complexo Grupo Marista, em Curitiba, e professora da Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUC-PR, coordenadora da residência de medicina intensiva do Hospital Universitário Cajuru. Revisão médica: Vanise Barros Rodrigues da Motta.

