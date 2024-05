Que camisa pesada a do Real Madrid, o time que é capaz de qualquer coisa

Não existe uma equipe no mundo com uma história e uma camisa mais pesada do que o Real Madrid. Pode ser qualquer time, se quiser segurar um resultado contra os Merengues, não irá suportar a pressão.

Thomas Tuchel pagou o preço do seu medo, de querer garantir o 1 x 0, se acovardou e mesmo assim o auxiliar atrapalhou o jogo. O lance que seria do 2 x 2 para o Bayern foi mal anulado, o auxiliar levantou a bandeira antes da jogada ser concluída e interferiu diretamente no resultado.

Mas o time do super campeão Carlo Ancelotti não tem nada a ver com isso, foi lá e virou um jogo que parecia estar encaminhado. Enquanto Thomas Tuchel coloca defensores e meio-campistas marcadores sem se preocupar com a possibilidade de ir para uma prorrogação totalmente desequilibrado, inclusive tirando Kane, Carlo Ancelotti foi para cima de peito aberto e quando as substituições funcionam, temos que dizer que teve a mão de treinador.