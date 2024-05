Câncer em jovens: diagnósticos estão aumentando em pessoas com menos de 50

Por exemplo, uma análise realizada por pesquisadores do A.C. Camargo e publicada em 2017, registrou 960 pacientes no hospital com idade média de 26 anos com câncer entre janeiro de 2007 e dezembro de 2012 - a maioria era carcinoma.

Outros dados da mesma instituição de saúde mostram que em duas décadas, de janeiro de 2000 a dezembro de 2020, a proporção de casos de câncer tratados entre a população de adultos jovens (20 a 39 anos) foi de 7% (3.262) entre homens e 16% (8.404) entre mulheres.

No grupo dos homens, os tipos mais comuns da doença foram tireóide, pele (melanoma e não-melanoma), testículo, cabeça e pescoço e linfomas. Já no das mulheres foram tireóide, mama, colo do útero, pele (melanoma e não-melanoma) e linfomas.

Um estudo do Icesp também dá uma ideia da situação no país. Focado em câncer de mama, a pesquisa indicou que de 2009 a 2014, 9,9% das pacientes em tratamento na instituição tinham menos de 40 anos.

No período de 2015 a 2020, esse índice subiu para 12,9%.

A fisioterapeuta Roberta Perez, hoje com 35 anos, entrou para as estatísticas quando, em 2016, aos 27 anos, descobriu um câncer de mama.