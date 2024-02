Repelente caseiro funciona contra mosquito da dengue? Entenda eficácia

Os repelentes comerciaisque funcionam contra o Aedes aegypti são aqueles que contêm substâncias como DEET, IR3535 e icaridina, amplamente reconhecidas por sua eficácia. É o que destaca Raquel Stucchi, médica infectologista e professora da Unicamp.

Além do repelente

O uso dos repelentes é apenas uma das muitas medidas de prevenção contra a dengue. "Qualquer estratégia com relação à dengue não anula a outra", destaca Luana Araújo.

A eliminação dos criadouros do mosquito, por meio da limpeza e remoção de recipientes que acumulam água parada, é crucial no combate à proliferação do Aedes aegypti.

A hidratação e o controle dos sintomas, como febre e dor, são importantes para o tratamento das pessoas infectadas pelo vírus. É crucial evitar o uso de medicamentos como o ácido acetilsalicílico (AAS), devido aos riscos de complicações.

Picos de casos da dengue

O Brasil deve superar em fevereiro os registros diários com maior número de casos prováveis de dengue do ano passado com dois meses de antecedência. Infectologistas afirmam que o número de casos até o final de fevereiro será maior do que o pico registrado em abril de 2023.