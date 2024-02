Como e por que manter a hidratação é fundamental se você está com dengue

Totalmente errado, cá entre nós, esse tipo de recado não está. Mas também não é tão simples assim.

"No contexto da dengue, sair tomando água sem orientação do médico é o equivalente, por assim dizer, à automedicação", pensa o infectologista Alexandre Naime Barbosa, professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista), em Botucatu, e coordenador científico da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia). "Não é só uma questão de o profissional calcular com precisão a quantidade de líquido necessária para cada indivíduo, mas ver se a reposição deverá ser feita por via oral ou endovenosa", justifica.

Às vezes, ficar em casa confiando nos goles d'água só atrasa perigosamente a ida ao serviço de saúde para tomar soro na veia. Alguns sinais de alarme indicam quando é melhor, em vez de esperar o líquido ser absorvido no intestino, pegar um atalho e entregá-lo diretamente nos vasos.

É assim quando alguém apresenta uma palidez repentina, percebe o corpo esfriando, vomita várias vezes ou sente uma dor abdominal intensa que é difícil ignorar. Mas também são alarmantes alterações no exame de sangue que, no início, não geram sintoma algum, mas que apontam o risco de o volume na circulação diminuir em velocidade estonteante, mostrando a necessidade do soro. E rápido!

Quando os vasos parecem puídos

Em um adulto, circulam de 4,5 a 6 litros de sangue, que é composto 85% de água. Esse volume sanguíneo — o termo médico é volemia — mantém certa pressão dentro dos vasos e nas câmaras do coração. Isso é importante para que cada batimento cardíaco bombeie o sangue de maneira adequada, fazendo-o circular direito da cabeça aos pés.