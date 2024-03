Vacina de dengue: Ministério da Saúde faz alerta sobre reações

Por enquanto, os episódios não são razão para parar tudo, mas são motivo de sobra para deixar todo mundo bem preparado sobre o que fazer. Afinal, se até o momento foram 16 casos de reações alérgicas consideradas graves — sendo três choques anafiláticos —, todos os jovens foram atendidos no ato, se recuperaram e passam bem, sem qualquer sequela. Bom que continue assim.

Por que as reações apareceram "só agora"?

É o que talvez você se pergunte. Entenda: a vigilância sobre qualquer imunizante é e sempre foi constante. "Mas, claro, qualquer vacina nova faz a gente aumentar ainda mais a atenção a possíveis reações inesperadas", diz o infectologista Renato Kfouri, vice-presidente da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações) e membro do CTAI.

Não apareceu, como ele lembra, nenhum caso de anafilaxia — de fato, zero — nos estudos com cerca de 30 mil crianças e adolescentes que receberam a vacina tetravalente produzida pelo laboratório Takeda, feita com o vírus da dengue atenuado. Popularmente, um vírus enfraquecido, incapaz de causar a doença, mas que consegue preparar o organismo para enfrentar a versão turbinada transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

"Acontece que as reações raras só vêm à tona quando uma vacina é aplicada em larga escala, ou seja, na vida real", explica Kfouri. Em uma comparação grosseira, é como na loteria: se você marca mais números em um bolão, cresce a probabilidade de acertar. Tudo bem que, aqui, a má surpresa não tem sabor de prêmio.

Se por um lado, repito, foram quase 30 mil garotos vacinados contra a dengue nos ensaios clínicos — um baita número, com excelentes resultados de segurança que levaram à sua recomendação pela OMS (Organização Mundial da Saúde )—, no Brasil em guerra contra a dengue e com o SUS (Sistema Único de Saúde) se esforçando para proteger a população, o número de imunizados salta para outro patamar, bem mais elevado. Daí, aumenta a probabilidade de uma encrenca aparecer.