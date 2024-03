Fumacê usado para combater mosquito da dengue faz mal à saúde?

Em contato com a pele, que pode ficar irritada, lave-a imediatamente com água corrente e sabão e remova as roupas, que devem ir direto para a máquina de lavar.

"Nos olhos, use somente água em abundância, mantendo pálpebras abertas para garantir a remoção completa do produto", complementa Omar Assae, oftalmologista do Hospital Cema (SP).

Melhor sempre é a precaução

As substâncias dos fumacês costumam ser revistas com bastante frequência, até porque os mosquitos criam resistência com o tempo, tornando-as ineficazes. Atualmente, fórmulas menos tóxicas vêm sendo empregadas, à base de praletrina + imidacloprida (Cielo UVL®) e flupiradifurone + transflutrina (Fludora Co-Max®).

No entanto, ainda assim são indicadas apenas em situações emergenciais (como epidemias, nunca de forma preventiva ou periódica), quando todas as alternativas de controle tiverem sido esgotadas para conter a transmissão das arboviroses urbanas, como são chamadas doenças como dengue, zika e chikungunya.

Por isso, o fumacê, que além de se dissipar rápido no ambiente não atinge as larvas dos mosquitos, não é considerado o método número um para eliminar o Aedes aegypti.