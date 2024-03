Água sanitária ajuda no combate à dengue? Saiba como usá-la corretamente

O controle de criadouros pode ser feito com água sanitária, produto que age sobre a larva do mosquito e é comum no nosso dia a dia.

Mas atenção: essa é uma medida alternativa e só tem eficácia se o produto for usado na concentração correta.

A Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde não fazem menção ao produto entre as medidas de combate à dengue, mas estudos já mostraram a eficácia da água sanitária contra os ovos do Aedes.

Concentração adequada

Em 2016, um estudo do Cena-USP (Centro de Energia Nuclear da Universidade de São Paulo) a pedido da Abiclor (Associação Brasileira da indústria de Cloro Álcalis e Derivados) avaliou a eficácia do hipoclorito de sódio no controle das larvas do mosquito.

Foram usadas concentrações de 1 ml, 2 ml e 3 ml do produto por litro de água. Os pesquisadores fizeram quatro testes para cada uma das concentrações e avaliaram o número de larvas mortas a cada 24 horas.