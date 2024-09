Reprodução/Arte UOL Mostardas Heinz: mesmo fabricante tem produtos muito diferentes A mostarda é um produto tradicional que realça uma variedade de pratos há milhares de anos. Mas muita coisa mudou da receita original, feita apenas com vinagre e sementes da mostardeira, para o condimento que você encontra nos mercados hoje. As versões modernas variam bastante em composição, e até produtos do mesmo fabricante são muito diferentes. Você já parou pra pensar o que mais pode ter no seu molho amarelo? Para produzir a mostarda, é necessário adicionar líquidos (água, vinagre) às sementes da planta ou aos seus derivados, como a mostarda moída e farinha de mostarda. Assim, as pequenas partículas sólidas ficam suspensas nesse líquido. Mas, além do que é essencial, a maioria dos produtos populares contêm uma série de ingredientes e aditivos que não precisariam estar lá.

Mostarda não é tudo igual As diferenças entre os molhos de mostarda nem sempre estão relacionadas aos fabricantes. Para ilustrar essa situação, escolhi dois produtos da Kraft Heinz: um deles com bons ingredientes, outro nem tanto.

A mostarda amarela Heinz Yellow Mustard contém apenas água, vinagre, mostarda e temperos. Já o molho Quero, também da Kraft Heinz, é uma mistura de diversos aditivos e ingredientes inesperados. Você sabia que ele tem mais açúcar que mostarda? De acordo com a legislação, os ingredientes devem ser elencados em ordem decrescente, indicando as proporções presentes no produto, da maior para a menor. O fato de o açúcar aparecer antes da mostarda no rótulo do molho Quero indica sua maior quantidade no produto. Ele ainda contém amido modificado, realçador de sabor, corante, espessante, conservante e até creme de milho —que não é preocupante, mas é inusitado ter milho na mostarda.

Você pensa que está comprando mostarda, mas leva pra casa 15 ingredientes inesperados Sari Fontana Química industrial de alimentos

Embora os aditivos sejam considerados seguros para consumo humano, eles são usados para aprimorar, corrigir ou intensificar o sabor dos molhos. Produtos de alta qualidade dispensam o uso dessas substâncias, pois ressaltam os aromas naturais da própria mostarda.

Você pode estar se perguntando: qual o problema de consumir esses molhos de vez em quando? De fato, mesmo os alimentos mais questionáveis não serão nocivos se ingeridos em pequenas quantidades. A maioria das pessoas não exagera na mostarda, mas inclui uma série de outros ultraprocessados na rotina alimentar. A combinação de vários aditivos em um único produto, assim como a soma dos aditivos de todos os produtos que consumimos pode ter efeitos imprevisíveis, pois eles não foram estudados em conjunto. Seguindo o princípio da precaução, quanto menos deles, melhor. Além dos aditivos, açúcar e amido são indesejáveis porque indicam qualidade inferior ao diluírem a mostarda, adicionando carboidratos desnecessários. Seja qual for a marca, o melhor molho é aquele que contém apenas mostarda, água, vinagre e temperos. Se o preço não for seu principal critério, agora você já sabe como escolher. Essa comparação ressalta o fato de que não existe uma marca "boa" ou "ruim", mesmo porque esses conceitos são relativos a depender de quem os julga. Para fazer a melhor escolha, leia sempre os rótulos, pois os produtos podem ser reformulados a qualquer momento.

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram). Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras. Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos avaliados aqui, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.

