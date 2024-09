Cerveja proteica: bom pós-treino ou enganação?

As proteínas não são todas iguais. Enquanto o glúten é uma proteína incompleta e de baixa biodisponibilidade, a glutamina é apenas um aminoácido não essencial que o próprio corpo produz. Ou seja, do ponto de vista prático, ambos são pouco úteis para a saúde e a construção muscular.



Existem 20 aminoácidos. Todos eles são necessários para construir as proteínas do nosso organismo, como se fossem peças de Lego. Proteínas de alto valor biológico contêm quantidades adequadas dessas 20 peças. A glutamina é apenas uma delas, embora seja contabilizada na tabela nutricional como proteína. Logo, faltariam todos os outros aminoácidos para que a cerveja fosse útil para o ganho muscular, como dá a entender seu anúncio.

Além disso, chama a atenção a quantidade de carboidratos. Ele é o principal nutriente do produto: enquanto uma uma lata de cerveja convencional de 473 ml contém cerca de 15 gramas de carboidratos, a "proteica" tem 38g. Ou seja, mais calorias vazias e nenhuma vantagem.

A propaganda fica ainda pior quando o fabricante sugere que sua bebida alcoólica "proteica" seja consumida como pós-treino, usando a imagem da cerveja apoiada num braço musculoso, ou dizendo no Instagram que "no fim da corrida ou da trilha não tem nada mais apropriado".

Esse tipo de comunicação não apenas autoriza o consumidor a ingerir mais álcool como minimiza os danos da substância à saúde.

A cerveja "proteica" contém o dobro dos carboidratos de muitas cervejas convencionais e a mesma quantidade de álcool. As proteínas alegadas são uma mistura de glúten com o aminoácido glutamina, que nem mesmo proteína é.

Se você quer beber cerveja, faça isso de forma consciente: assuma que gosta do sabor, ou que quer sentir o efeito do álcool enquanto assiste ao futebol. Só não acredite na alegação absurda de que um pouquinho de aminoácido e uma proteína de baixa qualidade trarão benefícios para seu treino ou anularão os malefícios do álcool no seu organismo.