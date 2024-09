Miojo no café da manhã: 4 motivos para não comer

Ovo no café da manhã é coisa do passado. Que tal substituí-lo por um miojo sabor omelete com presunto e queijo?

Essa é a proposta do fabricante Nissin ao lançar novos sabores do seu macarrão instantâneo.

A inovação consiste no pozinho que tempera a massa, que agora remete a comidas típicas do desjejum: omelete e pão na chapa. Mas, se macarrão frito não é saudável em nenhuma hora do dia, eu me pergunto por que alguém comeria isso ao acordar.