Assim como o arroz, a aveia é um cereal rico em carboidratos. No entanto, aveia tem mais calorias que o arroz: 192 versus 126 a cada 100 gramas do alimento cozido. Embora tenha um pouco mais de proteínas e fibras que o arroz de verdade, esses nutrientes estão diluídos em uma grande quantidade de amido. Se o seu objetivo é reduzir os carboidratos na dieta, essa troca não compensa. Existem opções mais eficazes para isso, embora menos conhecidas, como o arroz feito com farinha de glucamannan, também chamado de konjac. Ele é composto basicamente por fibras, sem as calorias e os carboidratos do arroz (ou da aveia). Outras opções com poucas calorias são os vegetais como couve-flor e palmito, que podem ser fatiados e preparados para substituir o arroz. Já existem no mercado versões minimamente processadas desses alimentos, geralmente vendidas em conserva ou congeladas. Isso não quer dizer que aveia é um alimento ruim. Mas, principalmente se você gosta de arroz, não faz sentido trocar um carboidrato barato por outro que custa o dobro do preço só pra ter um pouquinho a mais de fibras e proteínas. As melhores fontes desses nutrientes, respectivamente, são as verduras e legumes e todos os tipos de carnes e ovos, não a aveia. Para saber mais sobre o consumo de aveia e seu papel na dieta, ouça este episódio do podcast Comida Sem Filtro.