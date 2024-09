Reprodução/Arte UOL Bebida de aveia diz não ter açúcar, mas é cheia dele Orgânica, sem glúten e aparentemente sem açúcar. Quando li essas informações no rótulo, fiquei curiosa pra saber como a Bebida de Aveia com Cacau Nude é adoçada, já que tem o sabor doce, apesar de não conter adoçantes. O rótulo, com várias alegações nutricionais, também estampa uma contradição. Ele informa que o produto é "sem açúcares na lista de ingredientes" — essa parte é verdade, pois o produto tem: água, aveia, cacau em pó, cálcio de algas e sal marinho. Porém, na tabela nutricional encontramos 11g de açúcar e 19g de carboidratos por copo de 200ml, quase o mesmo que um refrigerente. Como isso é possível?

Na tentativa de desvendar o mistério, escaneei o código QR da embalagem, que leva ao blog do fabricante. Lá, tive uma grande surpresa! A página tem uma ilustração da bebida "falando" para seu psicanalista: 'Não sou feito de açúcar!, seguida da explicação: "Como é doce e não tem açúcar?

Utilizamos pura tecnologia e (muita) pesquisa para aproveitar o máximo da aveia através de um processo enzimático, que transforma o cereal em leite. Os amidos presentes na aveia são quebrados em componentes menores, assim como o que ocorre durante o processo de digestão do corpo humano. Esses componentes menores, a partir do novo entendimento da Anvisa, devem ser contabilizados na tabela nutricional como açúcares adicionados, mesmo que não tenhamos adicionado nenhuma colher(zinha) de açúcar. Entendeu?"

Esta bebida de aveia engana o consumidor ao esconder o açúcar na lista de ingredientes, mas ele aparece na tabela nutricional Sari Fontana Química industrial de alimentos

'Açúcar chique' também é açúcar Sabe por que a Anvisa exige que esse açúcar seja declarado como açúcar na tabela nutricional? Porque é açúcar, de fato. A diferença é que ele vem da aveia, e não da cana — algo que eu chamo de "açúcar chique", já que só o da cana tem má reputação. Outros tipos, como o de coco, o de beterraba e agora o de aveia, levam a fama de saudáveis. O mais surpreendente é que enquanto justifica não usar açúcar refinado, o fabricante está explicando que produz açúcar a partir da aveia em seu processo! Essa é apenas uma forma de confundir o consumidor que foge desse ingrediente quando o encontra nos rótulos. Nesse produto, o açúcar só não aparece na lista de ingredientes, mas a bebida está cheia dele. Além disso, tem o dobro de carboidratos que o leite convencional. Até quando vamos acreditar que açúcar de outras plantas é melhor que o da cana? Se você procura reduzir o açúcar da sua alimentação, trocar um tipo por outro equivalente não trará vantagens. Neste episódio do podcast, falamos deste produto e de outros que podem levar o consumidor ao engano. E na coluna da próxima semana vou ajudar você a aprender como identificar propagandas enganosas nos rótulos dos alimentos.

Eu sou Sari Fontana, química industrial de alimentos e faço avaliações didáticas para ajudar você a comer de forma mais consciente (me siga no Instagram). Como você já sabe, o Guia do Supermercado não é patrocinado por nenhuma marca. Por isso temos a liberdade de criticar, mas também de elogiar os produtos que merecem um lugar no nosso carrinho de compras. Lembre-se sempre de conferir o rótulo dos produtos avaliados aqui, pois o fabricante pode alterar a receita a qualquer momento, adicionando ou substituindo ingredientes.

