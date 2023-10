A música é tida por muitas pessoas como uma fonte de diversão, inspiração e entretenimento. No entanto, ela tem uma atuação que vai muito além disso. Você já teve a sensação de ouvir uma canção e ela tocar diretamente o seu coração? Estudos indicam que certas composições são capazes de despertar sentimentos e emoções, e assim interferir positivamente no funcionamento do nosso sistema cardiovascular.

Entre os benefícios apontados estão a redução do estresse, regulação da frequência cardíaca e pressão arterial, motivação na prática de exercícios físicos, melhora do humor, redução da dor, auxílio na recuperação de problemas de saúde e a promoção do relaxamento e bem-estar. E isso acontece ao ouvir música, tocar um instrumento ou cantar —mesmo informalmente, no carro ou no chuveiro.

Por que e como isso ocorre?