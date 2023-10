De igual modo, para que mudanças profundas no cenário político venham a se dar, é necessário uma nova mentalidade por parte da população, um novo modo de subjetivação, quer dizer, maneiras outras de pensar, sentir, desejar e ser com o outro e com a coletividade. E para isso, sem dúvida, a análise tem muito a contribuir.

Se entendemos que o sofrimento psíquico está diretamente relacionado com a configuração social e o contexto em que vivemos, podemos direcionar melhor nosso descontentamento e enfrentamento para tentar resolver ou reduzir os danos disso, que tem nos adoecido coletivamente. Esse entendimento e esse direcionamento são importantes para não canalizarmos nossas angústias nas nossas relações afetivas e com isso prejudicar o nosso vínculo com as pessoas, o que poderia intensificar a sensação de solidão, tão presente no contemporâneo.

Cada vez mais pensar o cuidado em saúde mental implica em criar estratégias coletivas e políticas públicas que contribuam para o bem viver, reduzam as desigualdades e criem condições de trabalho e de descanso dignas para a população.