O projeto de lei em questão havia sido apresentado em 2007 pelo então deputado Clodovil Hernandes, que defendia uma legislação que permitisse a celebração de casamentos homoafetivos. Entretanto, quem está conduzindo o debate do projeto atualmente, o relator, é o deputado Pastor Eurico (PL-PE), que em sua proposta defende a proibição do que o STF e o Conselho Nacional de Justiça estabeleceram há mais de dez anos.

Voltando às perguntas que fizemos, a tentativa de proibir os casamentos homoafetivos parte da visão de mundo de que só haveria uma única forma de constituir família e uma única maneira de ser em relação à própria sexualidade. Nessa perspectiva, a diferença e a diversidade são tomadas como erro, como não natural, só sendo aceitável reproduzir o modelo heterossexual de casamento.

A questão é que esse modelo heterossexual de casamento está em ruína e cresce em larga escala os escândalos envolvendo figuras públicas evangélicas e suas condutas dentro e fora de seus casamentos, como o caso da Flor de Lis. Em junho passado, o pastor Joilson Santos, da Igreja Batista da Lagoinha, foi preso acusado de abusar de crianças e adolescentes que liderava na igreja. Joilson Santos era casado e sua esposa está sendo investigada por compactuar com o crime.

Não houve nessas ocasiões mobilização em massa por parte das igrejas evangélicas conservadoras, protestando contra as atitudes de Flor de Lis e Joilson. Não houve campanha dentro das igrejas contra a violência doméstica e a pedofilia.

Na tentativa de recusar o enorme problema presente dentro do seu quintal, os evangélicos conservadores projetam nas pessoas LGBTs a ameaça à família e às crianças, quando, na verdade, no seu próprio círculo, famílias têm se despedaçado e crianças têm sido traumatizas.

A máscara da família tradicional quebrou e com isso o moralismo se intensificou, numa tentativa de autopreservação, como se para existir fosse necessário negar a existência do outro. "Eu sou porque você não é" é a máxima que conduz esse pensamento, no sentido de que para o casamento heterossexual existir e ser legitimado, nenhum outro tipo de casamento poderia haver. Até porque o casamento tradicional já não se sustenta apenas pela sua afirmação, como vimos, então se recorre à negação do outro como via para a afirmação de si.