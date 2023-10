Viajar é uma experiência erótica. O filósofo Georges Bataille definiu o erotismo como "o desequilíbrio que nos leva a colocar o ser em questão". Para ele, o erótico, como via pela qual o eu estremece nos seus contornos, expande-se e se preenche de alteridade, se dá no amor, no sexo e no sagrado.

Essas três experiências ou esses três caminhos de acesso a eros, entendido como energia de ligação com o outro, possibilitam sair de si mesmo e habitar um espaço entre, onde as fronteiras entre o que sou eu e o que é a pessoa amada, entre meu corpo e o corpo do outro, entre a razão e a espiritualidade se desfazem por alguns instantes.

É esse desmanchar provisório de um si mesmo que caracteriza o erotismo, segundo Bataille. Uma experiência erótica é aquela e somente aquela em que eu me desconheço para conhecer o outro e o mundo de outra forma, para me conhecer de outra forma em seguida. Algo de inaugural sempre se presentifica no erotismo.