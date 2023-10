Nas últimas semanas, ouvi muitos relatos de pessoas afirmando o quanto estava difícil acompanhar as notícias dos episódios recentes no Brasil e no mundo. Lidar com a quantidade enorme de informações que consumimos diariamente já não é uma tarefa simples do ponto de vista emocional e psíquico, ainda mais quando se trata de informações predominantemente negativas.

Se tomarmos a pandemia da Covid como um marcador temporal, podemos dizer que nos últimos três anos temos lidado coletivamente com ameaças muito concretas à continuidade da vida do planeta e de diferentes grupos étnicos ao redor do mundo.

Assassinatos de lideranças indígenas e quilombolas, invasões de territórios, chacinas em favelas e comunidades periféricas, tentativas de proibição do casamento igualitário, suicídios provocados pelas chamadas terapias de conversão ou “cura gay”, intensificação do genocídio do povo palestino através do conflito entre o Estado de Israel e o Hamas, efeitos preocupantes das mudanças climáticas, dentre outros acontecimentos, povoam os noticiários e as redes desencadeando na maioria das pessoas sentimentos de impotência, descrença e tristeza.