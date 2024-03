Sexualidade adolescente: educadores e o diálogo acolhedor com famílias

Conhecem aquela história contada por mulheres mais velhas, dizendo que só descobriam o que acontecia no ato sexual no dia do casamento? Obviamente, não ensinamos ninguém a fazer sexo, mas ensinamos como cuidar de si (tendo ou não sexo envolvido nesse cuidado).

Nós, pessoas adultas educadoras, sabemos disso, porém muitas famílias não sabem e, além de lidar com o desconhecimento de um assunto, elas estão lidando com o luto mencionado neste texto.

Se você é uma pessoa educadora e atua com adolescentes e famílias, que tal construir diálogos de acolhimento desse luto?