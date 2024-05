Mulher na perimenopausa tem maior risco de depressão e ansiedade

Se você passou dos 40, 45 anos e anda se sentindo mais ansiosa, com menos energia, depressiva, não se reconhecendo ou achando a vida meio "blé" como um todo, saiba que você não está sozinha, nem perdendo a cabeça, e pode ser culpa dos seus hormônios. Esses podem ser sintomas reais provocados pela queda hormonal que acontece na perimenopausa (o período que pode durar até dez anos antes de a menstruação cessar de vez).

Embora seja uma transição natural, a menopausa pode apresentar desafios significativos, particularmente em relação à saúde mental. Um novo estudo, realizado por especialistas da University College London (UCL) e publicado no Journal of Affective Disorders, destaca um aumento preocupante no risco de depressão entre mulheres na perimenopausa.

Aumento do risco de depressão

A pesquisa revelou que mulheres na perimenopausa têm um risco 40% maior de experimentar depressão em comparação com aquelas que ainda não entraram nesta fase. A perimenopausa, que geralmente ocorre entre os 45 e 52 anos, é um período que foi identificado como o momento em que as mulheres enfrentam as maiores taxas de depressão.