Neurocientista em livro para mulheres na menopausa: 'Você não está louca!'

Mosconi mesmo começou a estudar o cérebro feminino devido ao histórico de mulheres em sua família que desenvolveram Alzheimer (dois terços dos casos no mundo são de mulheres). Hoje ela é diretora do Programa de Prevenção do Alzheimer da Faculdade de medicina Weill Cornell, nos EUA.

Até há pouco se achava que isso era porque as mulheres vivem mais e, portanto, teriam mais risco de desenvolver a doença que atinge os idosos. Mas Mosconi passou a estudar os cérebros femininos e a mostrar que esse risco aumenta justamente por conta da queda da hormonal que acontece na menopausa e afeta o cérebro diretamente porque o órgão tem uma série de receptores que dependem dos hormônios.

Durante a menopausa, Mosconi explica que nosso cérebro passa por uma espécie de "reforma". Ao mesmo tempo em que estamos com a sensação de estar "perdendo" capacidades, na verdade o que está em curso é uma reorganização dos circuitos cerebrais.

"O cérebro passa por uma transição porque faz sentido fazê-lo. Após a menopausa, todos aqueles neurônios e conexões entre neurônios que eram necessários para apoiar a ovulação e possibilitar uma gravidez não são mais necessários e podem ser descartados. É a chance do cérebro ficar 'mais enxuto e eficiente', se quiserem dizer assim —isso pode levar a alguns problemas, mas também tem algumas vantagens", diz a cientista. Ou seja é uma fase que causa solavancos na transição, mas depois há uma acomodação

"As mulheres pós-menopausa não são mais reprodutivas, mas podem permanecer produtivas. Algumas mulheres relatam sentir-se mais liberadas e experimentar um novo sentido de clareza e foco pós-menopausa. A redução nas flutuações hormonais também pode levar a um renovado bem-estar emocional para algumas. Essa fase parece promover uma conexão mais profunda com o próprio corpo e mente, melhorando a empatia e o domínio emocional."

Como cuidar da saúde do cérebro na menopausa

Com tantas mudanças, você deve ser perguntar, tem algo que eu possa fazer? Mas trago boas notícias. A resposta de Mosconi é: sim. Mudanças no estilo de vida e cuidados integrais com a saúde fazem toda a diferença.