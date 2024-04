Novo estudo conclui que reposição hormonal pode ser segura após os 65 anos

"Em geral, as reduções de risco parecem ser maiores com doses baixas do que médias ou altas, administração vaginal ou transdérmica em vez de preparações orais, e com E2 (estradiol) em vez de estrogênio conjugado", escrevem os autores.

Mesmo com esses resultados, o uso de hormônios permanecerá controverso se não houver enormes esforços para educar mulheres e profissionais de saúde, disse a Dra. Larkin.

A terapia hormonal na menopausa em mulheres jovens de 50 anos com sintomas ainda é controversa —apesar de o grande corpo de evidências que apoiam a segurança e os benefícios na maioria das mulheres, disse ela.

"Nos últimos 25 anos, negligenciamos completamente a educação dos clínicos sobre a menopausa e os dados sobre a terapia hormonal. Como resultado, a maioria dos clínicos em prática não entende os dados e permanece muito negativa em relação aos hormônios mesmo em mulheres mais jovens. As décadas de falta de educação dos clínicos sobre a menopausa são uma das principais razões pelas quais muitas mulheres saudáveis de 50 anos com sintomas não estão recebendo o cuidado de que precisam na menopausa."

Portanto, procure um médico de confiança para avaliar seu caso individualmente. Saiba que o consenso entre as sociedades médicas internacionais é que os benefícios da reposição hormonal superam os riscos para as mulheres que não tem contraindicações. Mas ela deve ser feita com acompanhamento médico frequente e na dose mínima satisfatória para reduzir os sintomas.